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Троє людей поранені внаслідок ударів по Херсону і області

Пошкоджено житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури. 

Троє людей поранені внаслідок ударів по Херсону і області
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

За минулу добу росіяни здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Троє людей були поранені.

По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури", – сказав він.

  • Херсон і область зазнають фактично щоденних ударів з боку ворога, який все ще утримує лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій. Тривають запеклі бої.
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