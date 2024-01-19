Троє людей поранені внаслідок ударів по Херсону і області

За минулу добу росіяни здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Троє людей були поранені.
По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури", – сказав він.
- Херсон і область зазнають фактично щоденних ударів з боку ворога, який все ще утримує лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій. Тривають запеклі бої.