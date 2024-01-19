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Безпілотники ГУР влучили в нафтобазу під Брянськом, – "Ліга"

Об'єкт уражено.

Безпілотники ГУР влучили в нафтобазу під Брянськом, – "Ліга"
Димовий стовп після влучання
Фото: скріншот

Вранці 19 січня безпілотники влучили по нафтобазі в Росії, у Брянській області. Співрозмовник Liga.net повідомив, що атака є продовженням операції ГУР із завдання ударів по військових цілях окупантів.

Російське міністерство оборони традиційно заявило про збиття безпілотника. Губернатор Брянської області натомість сказав, що була спроба "атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою безпілотників". 

За його словами, БпЛА був нейтралізований засобами РЕБ, але "сталося скидання боєприпасу" на території Клинцівської нафтобази.

Водночас місцеві в соцмережах писали, що чули потужний вибух, після чого почалася пожежа.

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