Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 30 атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку

Окупанти продовжують намагання оточити місто. 

Понад 30 атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 27 атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак в районах Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, де відбили 15 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Шахтарському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах західніше Старомайорського і південніше Урожайного", – сказав він.

На Запорізькому захисники відбили п'ять атак ворога західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку українське військо надалі продовжує заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Окупанти не полишають спроб вибити їх зі позицій. Протягом доби росіяни здійснили 11 безуспішних штурмів на позиції. 

На Куп'янському напрямку захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 15 атак ворона в районах Тернів, Ямполівки Донецької області і ще вісім атак у районах Серебрянського лісництва і Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському захисники відбили дві атаки в районі Богданівки.

Загалом за добу відбулося 127 бойових зіткнень, ворог завдав двох ракетних і 82 авіаудари, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies