Понад 30 атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 27 атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак в районах Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, де відбили 15 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Шахтарському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах західніше Старомайорського і південніше Урожайного", – сказав він.

На Запорізькому захисники відбили п'ять атак ворога західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку українське військо надалі продовжує заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Окупанти не полишають спроб вибити їх зі позицій. Протягом доби росіяни здійснили 11 безуспішних штурмів на позиції.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 15 атак ворона в районах Тернів, Ямполівки Донецької області і ще вісім атак у районах Серебрянського лісництва і Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському захисники відбили дві атаки в районі Богданівки.

Загалом за добу відбулося 127 бойових зіткнень, ворог завдав двох ракетних і 82 авіаудари, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.