​Defense Express: Росія застосувала проти України 4-тонну протикорабельну ракету П-35 60-х років

Вдарити нею могли або з берегового ракетного комплексу «Редут» або з підземного «Объект-100»

РФ для ударів по Україні використала ракету П-35 (3М44 "Прогрес"), уламки якої були знайдені, а фото вже з'явились у мережі. Це перший відомий випадок її застосування, повідомляє Defense Express.

На зображеннях, які оприлюднило – видання, видно уламки П-35, яка відрізняється значними габаритами. «Мова йде про ракету довжиною у 10 метрів та стартовою вагою у 4 тонни, яку розроблювали у 50-х роках, а прийняли на озброєння у 1962 році, – зазначає Defense Express. – Вочевидь вона була збита, й враховуючи те, що це протикорабельна ракета, скоріш за все ворог цілив нею у об'єкти в південних областях».

Фото: Defense Express Залишки ракети П-35

Фото: Defense Express

Defense Express отримало підтвердження з власних джерел, що мова йде саме про цю ракету.

Фото: Defense Express Залишки П-35 та вигляд ракети на пусковій

Попри вік П-35 все ще знаходиться на озброєнні РФ. Зокрема вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу «Редут». Станом на 2021 рік Росія мала 8 пускових.

Окрім того, ракета П-35 використовується у стаціонарному комплексі «Утес», який також відомий під назвою «Объект-100». Це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Також ракети П-35 були на озброєнні ракетних крейсерів проєкту 58, але всі вони вже списані.

«Яка саме пускова була використана для удару невідомо. Водночас використання навіть таких засобів далекобійного ураження більше схоже просто на бажання вдарити бодай чимось, – зазначає Defense Express. – Справа в тому, що П-35 навіть в останній версії модернізації (3М44), яка була прийнята на озброєння у 1982 році, вже тоді вважалась архаїчною. Дальність її застосування складає до 300 км (за деякими джерелами у версії 3М44 до 460 км), швидкість – до 1800 км/год (за іншими джерелами 2200 км/год), розмір бойової частини до 930 кг».

Видання констатує: система наведення цієї протикорабельної ракети класична для того часу – інерціальна на маршевій ділянці та вмикання активної радіолокаційної головки самонаведення на кінцевій. Профіль польоту, від якого залежить й дальність: 400 метрів, 4 км або 7 км, але перед атакою об'єкта ракета знижується на висоту 100 метрів. Також була закладена можливість ураження наземних, точніше – берегових цілей. Але через систему наведення вони мали бути радіоконтрастними. Таким чином пуски ворогом ракет П-35 схожі до застосування Х-22, які Росія використовує для терористичних ударів по містах.