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​СБУ заблокувала Viber-канал, який повідомляв про місця вручення повісток на Львівщині

Відомості про "локації" перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів.

​СБУ заблокувала Viber-канал, який повідомляв про місця вручення повісток на Львівщині
Ілюстративне фото
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Служба безпеки заблокувала у Львівській області Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Ресурс «інформував» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.Зокрема учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко "нарощував" аудиторію.

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Співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів, у них вилучили мобільні телефони.

"СБУ нагадує, що за вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається з законопроєктом про мобілізацію:

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