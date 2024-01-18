​СБУ заблокувала Viber-канал, який повідомляв про місця вручення повісток на Львівщині

Служба безпеки заблокувала у Львівській області Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Ресурс «інформував» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.Зокрема учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко "нарощував" аудиторію.
Співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів, у них вилучили мобільні телефони.
"СБУ нагадує, що за вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення", - йдеться в повідомленні.
Що відбувається з законопроєктом про мобілізацію:
- У грудні Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію. Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- Антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
- Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію за кілька тижнів.