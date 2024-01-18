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“Ворог вчиться”: росіяни вдосконалили ракети Х-101, – ГУР

Зокрема, вдосконалені ракети оснащені активною системою радіоелектронної боротьби.

“Ворог вчиться”: росіяни вдосконалили ракети Х-101, – ГУР
Російські ракети Х-101
Фото: ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький наголосив, що окупанти досить швидко вчаться і удосконалюють свої ракети.

“Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками, тощо”, – сказав представник ГУР у межах дискусійної програми в Давосі.

Водночас він зазначив, що Україна має розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію. Також Україна має вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. 

Тим часом заступник голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що нещодавнє провальне голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus стосувалось окремого законопроєкту частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Натомість план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.

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