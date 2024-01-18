Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Сили оборони знищили ще 730 російських окупантів
Сили оборони знищили ще 730 російських окупантів
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова на відкриття Коаліції артилерії

Міністерство обговорює новий візит. 

У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова на відкриття Коаліції артилерії
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров не поїхав до Франції на відкриття Коаліції артилерії через участь у Ставці Верховного головнокомандувача 17 січня. Про можливість перенесення візиту МО України заздалегідь попереджало.

Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок. Також команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту, повідомили в Міноборони України.

"На відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 року від Міністерства оборони України представлена українська делегація на чолі з заступником Міністра Іваном Гаврилюком", – додали в МО. 

Вранці французькі медіа повідомили, що міністр оборони України Рустем Умєров скасував сьогоднішній візит до Франції. Причиною скасування назвали безпекові міркування. Повідомили, що Умєров візьме участь у відеоконференції з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню на тему "артилерійської коаліції" – одного із напрямків роботи Контактної групи з питань оборони України, також відомої як "Рамштайн". Артилерійська коаліція об'єднує зусилля 23 країн з-поміж близько 50, які входять до формату "Рамштайн". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies