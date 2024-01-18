У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова на відкриття Коаліції артилерії

Міністр оборони України Рустем Умєров не поїхав до Франції на відкриття Коаліції артилерії через участь у Ставці Верховного головнокомандувача 17 січня. Про можливість перенесення візиту МО України заздалегідь попереджало.

Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок. Також команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту, повідомили в Міноборони України.

"На відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 року від Міністерства оборони України представлена українська делегація на чолі з заступником Міністра Іваном Гаврилюком", – додали в МО.

Вранці французькі медіа повідомили, що міністр оборони України Рустем Умєров скасував сьогоднішній візит до Франції. Причиною скасування назвали безпекові міркування. Повідомили, що Умєров візьме участь у відеоконференції з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню на тему "артилерійської коаліції" – одного із напрямків роботи Контактної групи з питань оборони України, також відомої як "Рамштайн". Артилерійська коаліція об'єднує зусилля 23 країн з-поміж близько 50, які входять до формату "Рамштайн".