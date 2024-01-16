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На Херсонщині затримали ще двох колаборантів, які змушували односельчан “голосувати” на псевдореферендумі, – СБУ

Слідство встановило, що у разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували «здати» односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів.

На Херсонщині затримали ще двох колаборантів, які змушували односельчан “голосувати” на псевдореферендумі, – СБУ
Фото: колаж LB

Служба безпеки України заявила про викриття на Херсонщині ще двох колаборантів, які, за даними відомства, організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя Херсонщини.

“Перебуваючи у лавах загарбницьких «виборчкомів», вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії. Фігуранти змушували людей ставити «потрібні» відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали “правильність заповнення. У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували «здати» односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала «втемну».

За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ. Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму росії у тимчасово захоплених населених пунктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нещодавно на кордоні з ЄС затримали ексчиновницю з Херсона, яка допомагала окупантам депортувати українських дітей. Зокрема, вона надала окупантам автопарк “швидких” для депортації українських дітей до РФ.

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