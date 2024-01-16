ДПСУ: Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська"

Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів у обох напрямках відбувається у звичайному режимі.
Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Наразі на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікує майже 700 вантажівок.
- 16 січня стало відомо, що польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня. Міністерство інфраструктури Польщі підписало відповідну угоду з перевізниками.
- 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".
- Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.