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ДПСУ: Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська"

На в’їзд в Україну перед цими КПП очікує майже 700 вантажівок.

ДПСУ: Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська"
Фото ілюстративне
Фото: Львівська митниця

Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів у обох напрямках відбувається у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Наразі на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікує майже 700 вантажівок.

  • 16 січня стало відомо, що польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня. Міністерство інфраструктури Польщі підписало відповідну угоду з перевізниками.
  • 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика". 
  • Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.
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