ДПСУ: Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська"

На в’їзд в Україну перед цими КПП очікує майже 700 вантажівок.

Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів у обох напрямках відбувається у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Наразі на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікує майже 700 вантажівок.