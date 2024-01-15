Нацбанк призупинив ліцензії фінансовим компаніям з ТОТ

Під обмеження потрапили 20 небанківських установ, які зареєстровані на ТОТ.

НБУ тимчасово зупинив ліцензії на провадження з надання фінансових послуг двадцяти небанківським установам, які зареєстровані на тимчасово окупованих Росією територіях.

"Місцезнаходженням установ відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована Росією територія України", – повідомили у Нацбанку.

У Нацбанку уточнили, що тимчасове зупинення ліцензії передбачає заборону здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (до прийняття Національним банком рішення про поновлення ліцензії).

Ліцензія може бути поновлена регулятором за заявою надавача фінансових послуг протягом 90 календарних днів з дня внесення до Переліку територій відомостей, відповідно до яких визначається дата завершення тимчасової окупації території його місцезнаходження.

Інформація про небанківські установи, ліцензії яких тимчасово зупинені, розміщена за посиланням.