Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль і Туск обговорили експорт української агропродукції і будівництво автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

Також ішлося про перспективи будівництва ще двох інтерконекторів "Рівненська АЕС — Хельм" та "Львівська — Кросно".

Шмигаль і Туск обговорили експорт української агропродукції і будівництво автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне
Очільники уряду Польщі Дональд Туск і України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністри України і Польщі обговорили експорт української агропродукції.

Про це йдеться в дописі глави українського уряду Дениса Шмигаля у соцмережах.

За його словами, із Туском обговорили питання безперешкодного руху товарів через кордони обох держав. 

"Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, а спільна робота дає результат. Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії. Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що Туск підтримав ідею польському бізнесу долучитися до будівництва автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне на концесійних умовах. Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка є частиною пан'європейського коридору Е40.

Крім того, прем'єри обговорили перспективи будівництва ще двох інтерконекторів "Рівненська АЕС — Хельм" та "Львівська — Кросно".

За словами Шмигаля, Україна хоче розпочати роботу над будівництвом нового конектора нафтопроводів. 

"Броди — Адамова застава" міг би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору", - зауважив очільник українського уряду.

  • Нині Дональд Туск перебуває з візитом у Києві.
  • На зустрічі з Денисом Шмигалем очільники також обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies