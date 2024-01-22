Шмигаль і Туск обговорили експорт української агропродукції і будівництво автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

Також ішлося про перспективи будівництва ще двох інтерконекторів "Рівненська АЕС — Хельм" та "Львівська — Кросно".

Прем'єр-міністри України і Польщі обговорили експорт української агропродукції.

Про це йдеться в дописі глави українського уряду Дениса Шмигаля у соцмережах.

За його словами, із Туском обговорили питання безперешкодного руху товарів через кордони обох держав.

"Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, а спільна робота дає результат. Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії. Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що Туск підтримав ідею польському бізнесу долучитися до будівництва автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне на концесійних умовах. Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка є частиною пан'європейського коридору Е40.

Крім того, прем'єри обговорили перспективи будівництва ще двох інтерконекторів "Рівненська АЕС — Хельм" та "Львівська — Кросно".

За словами Шмигаля, Україна хоче розпочати роботу над будівництвом нового конектора нафтопроводів.

"Броди — Адамова застава" міг би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору", - зауважив очільник українського уряду.