Прем’єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва

Він планує зустрітися із Зеленським та Шмигалем.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск потягом прибув вранці 22 січня до Києва.

Про це повідомила Канцелярія прем'єра Польщі у соцмережі Х(Twitter).

За повідомленням, він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Це перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.