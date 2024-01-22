Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
ГоловнаПолітика

Прем’єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва

Він планує зустрітися із Зеленським та Шмигалем.

Прем’єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва
Дональд Туск приїхав до Києва
Фото: Канцелярія прем'єра Польщі у соцмережі Х(Twitter)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск потягом прибув вранці 22 січня до Києва. 

Про це повідомила Канцелярія прем'єра Польщі у соцмережі Х(Twitter).

За повідомленням, він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Це перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду. 

  • Про свій візит до Києва Туск говорив ще наприкінці грудня. Тоді він висловив сподівання, що привезе з Києва “серйозну пропозицію”, щоб полегшити життя польських перевізників. 
  • Також про своє бажання відвідати столицю Україну він озвучив 12 січня. Зокрема, за словами польського прем’єра, у Києві він планує, крім питання кордону, обговорити теми безпеки та оборони.
  • На початку січня Туск заявляв про те, що якщо Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies