Прем’єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск потягом прибув вранці 22 січня до Києва.
Про це повідомила Канцелярія прем'єра Польщі у соцмережі Х(Twitter).
За повідомленням, він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
🇵🇱 🇺🇦 Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Це перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.
- Про свій візит до Києва Туск говорив ще наприкінці грудня. Тоді він висловив сподівання, що привезе з Києва “серйозну пропозицію”, щоб полегшити життя польських перевізників.
- Також про своє бажання відвідати столицю Україну він озвучив 12 січня. Зокрема, за словами польського прем’єра, у Києві він планує, крім питання кордону, обговорити теми безпеки та оборони.
- На початку січня Туск заявляв про те, що якщо Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни.