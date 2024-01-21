"Важливо підтримувати Україну", – Дуда у Вільнюсі

За словами польського президента, Варшава і Вільнюс добре розуміють загрозу з боку Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Литви з нагоди відзначення 161-ї річниці початку Січневого повстання, під час прес-конференції із очільником Литви Гітанасом Науседою заявив, що потрібно і надалі підтримувати Україну.

"На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну", – відповів Дуда, передає RMF24.

За словами польського президента, загрозу з боку Росії розуміють у Варшаві та Вільнюсі, тому українську владу потрібно підтримувати ще більше.

Дуда запевнив, що питання України також підніматимуть і на саміті НАТО, підготовка до якого зараз відбувається у Вашингтоні.

"Сподіваюся, що незабаром ми зможемо зустрітися у формулі Люблінського трикутника з нашим другом Президентом Володимиром Зеленським і поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні", – наголосив Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda: Rozmawialiśmy z Prezydentem @GitanasNauseda o współpracy dwustronnej, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa naszej części Europy w związku z toczącą się rosyjską agresją na Ukrainie. Tematem rozmowy były także przygotowania do tegorocznego Szczytu NATO… pic.twitter.com/1u5oEj0su1 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 21, 2024

Дуда додав, що задоволений тим, що найближчим часом у Європі відбудуться найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО.

"Ми з президентом Литви висловили задоволення тим фактом, що найближчим часом у нашій частині Європи відбудуться великі маневри НАТО. Вони демонструють нашу готовність і підготовку до відсічі можливій агресії, а також ступінь залученості союзників у НАТО, їхню присутність у нашій частині Європи та швидкість реакції та дій альянсу", – сказав президент Польщі.

Він наголосив, що, незважаючи на дії Альянсу, потрібно більше уваги приділити співпраці польської і литовської армії, адже у разі конфлікту на Сувальському перешийку вони першими візьмуть на себе удар російської армії .

"Найважливішим завданням у нашій частині Європи є нарощування оборонного потенціалу. Ми озброїмося, щоб на нас ніхто не напав. Треба просто інвестувати у свою безпеку", – сказав Дуда.

Він заявив, що Польща вже закуповує, серед іншого, танки Abrams, літаки F-35, пускові установки HIMARS, ракетні комплекси Patriot із США. Крім того, Польща придбає у Південної Кореї танки K2 і гаубиці K9.

"Усі типи зброї, якою сьогодні оснащена польська армія, мають бути достатніми для забезпечення дійсно сучасної оборони. Крім того, ми постійно вимагаємо від наших союзників посилення безпеки східного флангу. Це досягається шляхом подальших реформ, які проводяться в Північноатлантичному альянсі, і що ці теми будуть обговорюватися на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні", – підсумував президент Польщі.

Нещодавно глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що його країна планує збільшити виробництво боєприпасів для України. Він попередив, що "ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато більшою, ніж ціна забезпечення України для ефективного захисту від його агресії".