Над Афганістаном розбився російський чартерний рейс, – Reuters

Російський чартерний літак із шістьма людьми на борту зник з радарів над Афганістаном в ніч на 21 січня.

Раніше місцева афганська поліція повідомила, що отримала повідомлення про катастрофу, пише Reuters.

Представник афганської поліції афганської заявив, що аварія сталася вночі у віддаленому гірському районі Бадахшан на крайній півночі Афганістану, за більш ніж за 200 км від центру провінції Файзабад.

Рятувальникам знадобиться 12 годин, щоб туди добратися.

Видання зазначає, що, за даними Росії, літак був чартерним санітарним рейсом, який летів з Індії через Узбекистан до Москви.

Рейс виконував французький літак Dassault Aviation (AM.PA) Falcon 10 1978 року випуску.