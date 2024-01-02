У Токіо в аеропорту Ханеда зіткнулися пасажирський літак Airbus A350 та літак берегової охорони, п'ятеро з шести членів екіпажу якого загинули.
Про це пише Reuters.
Літак берегової охорони доставляв допомогу постраждалим від потужного землетрусу, який стався вчора. Усі 379 пасажирів і екіпаж літака Japan Airlines дивом врятувалися від пожежі після зіткнення.
Airbus A350 спалахнув, коли викотився на злітну смугу близько 18:00. Пізніше полум'я поглинуло його попри зусилля рятувальників загасити вогонь. Перед цим вдалося евакуювати усіх, хто був на борту.
Представник Japan Airlines повідомив, що літак вилетів з аеропорту Шін-Чітосе на гірському північному острові Хоккайдо. Зіткнення сталося незабаром після приземлення.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив відповідним відомствам координувати дії, щоб оцінити збитки та надати інформацію громадськості.
Ханеда − один із двох головних аеропортів Токіо, закрив усі злітно-посадкові смуги після інциденту.
- У листопаді військовий літак США з шістьма людьми на борту розбився біля острова Якусіма на південному заході Японії. Одного загиблого знайшли поблизу місця катастрофи.
- Того ж місяця пʼятеро американських військовослужбовців загинули, коли військовий літак впав у Середземне море під час навчань.