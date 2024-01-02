Усі 379 пасажирів і екіпаж літака Japan Airlines дивом врятувалися від пожежі після зіткнення.

У Токіо в аеропорту Ханеда зіткнулися пасажирський літак Airbus A350 та літак берегової охорони, п'ятеро з шести членів екіпажу якого загинули.

Про це пише Reuters.

Літак берегової охорони доставляв допомогу постраждалим від потужного землетрусу, який стався вчора. Усі 379 пасажирів і екіпаж літака Japan Airlines дивом врятувалися від пожежі після зіткнення.

Airbus A350 спалахнув, коли викотився на злітну смугу близько 18:00. Пізніше полум'я поглинуло його попри зусилля рятувальників загасити вогонь. Перед цим вдалося евакуювати усіх, хто був на борту.

Фото: EPA/UPG

Представник Japan Airlines повідомив, що літак вилетів з аеропорту Шін-Чітосе на гірському північному острові Хоккайдо. Зіткнення сталося незабаром після приземлення.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив відповідним відомствам координувати дії, щоб оцінити збитки та надати інформацію громадськості.

Фото: EPA/UPG

Ханеда − один із двох головних аеропортів Токіо, закрив усі злітно-посадкові смуги після інциденту.