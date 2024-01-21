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"Путін відкрив скриньку Пандори": держсекретар Ентоні Блінкен виступив на Форумі мерів у Вашингтоні

Блінкен наголосив на важливості побратимства українських та американських міст.

"Путін відкрив скриньку Пандори": держсекретар Ентоні Блінкен виступив на Форумі мерів у Вашингтоні
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив з промовою на Форумі мерів у Вашингтоні. Він наполіг на важливості співпраці між українськими та американськими містами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram.

Не оминув під час промови Блінкен і тему війни. Держсекретар застеріг, що дії автократа Путіна можуть наслідувати інші диктатори.

"путін відкрив скриньку Пандори. Якщо так зробив один диктатор, то це означає, що його дії можуть наслідувати інші агресори по всьому світу", — заявив Ентоні Блінкен. 

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