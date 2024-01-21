Армія РФ активніше наступає на фронті і зазнає ще більших втрат, — британська розвідка

Кількість втрат російських військ за кілька тижнів зросла на 88%.

Російська армія за останній тиждень активізувала наступальні дії по всіх напрямках фронту, відповідно збільшилася кільскість втрат росіян.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

У Міноборони Британії наводять зведення українського Генштабу від 19 січня, згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою.

У порівнянні із 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами зведення, інформація підтверджує це зростання.

У розвідці додають, що за п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Втрати у живій силі зросли до 15%.