Росіяни відкрили на ТОТ відділення пропагандистського фонду

Фонд займається організацією пропагандистських заходів, та “добровільним” збором коштів на потреби окупантів.

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни відкрили низку відділень фонду “Захисники вітчизни” (защитники отечества), яке має на меті глорифікувати нацистський режим кремля та його загарбницьку політику.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, фонд займається організацією пропагандистських заходів, та “добровільним” збором коштів на потреби окупантів. Зокрема, на потреби фонду ворог стягує гроші з зарплат бюджетників.

Тому Центр національного спротиву закликає повідомляти про учасників фонду, та їх маршрути переміщення Руху Опору.

"Аби кожен поніс відповідальність за свої діяння", – зауважили у Центрі.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують бюджетників "добровільно" здавати кров для армії РФ.Також окупанти за зразком російських "загонов путина" створили осередок у Енергодарі, який вони назвали “совет ветеранов”. Учасники "совета" першочергово будуть на камеру розказувати у місцевих медіа, наскільки погано їм жилось при Україні.