Поліцейські встановили п’ятьох осіб, які нещодавно напали на квартиру журналіста Юрія Ніколова у Києві. Вони обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони. "До вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей", – повідомили у Нацполіції.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.

Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які записували правопорушення, планування протиправних дій.

Що відомо про напад: