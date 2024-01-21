Поліцейські встановили п’ятьох осіб, які нещодавно напали на квартиру журналіста Юрія Ніколова у Києві. Вони обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони. "До вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей", – повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.
Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які записували правопорушення, планування протиправних дій.
Що відомо про напад:
- Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. Нападники налякали матір жірналіста. Перед тим, як піти, нападники залишили повідомлення на дверях, де назвали журналіста "зрадником".
- Інформація про напад одразу зʼявилася на телеграм-каналі, який пов'язують із Офісом Президента - "Карточний офіс". У дописі йшлося, що невідомі - нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".
- Поліція почала перевірку за фактом погроз Ніколову, а за кілька днів після цього прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з його професійною діяльністю.
- Ніколов – автор розслідування про завищені ціни на продукти для Міноборони, на тлі якого Верховна Рада ухвалила законопроєкт про прозору систему оборонних закупівель, а міністр оборони Олексій Резніков пізніше пішов у відставку.