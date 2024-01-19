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Повідомили про підозру ділкам, які збували фальшиві документи через Telegram

Злочинна група орудувала на території п’ятьох областей: Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської.

Повідомили про підозру ділкам, які збували фальшиві документи через Telegram
Повідомили про підозру учасникам згрупи, що підробляли документи
Фото: Національна поліція

Вінницькі слідчі поліції повідомили про підозру двом організаторам та п'ятьом членам злочинної організації, які виготовляли підроблені документи і збували їх на території п’яти областей України.

Як повідомили у Нацполіції, злочинну організацію утворили та очолили влітку 2023 року двоє жителів Одеської області.

Члени організації виготовили більше 3,8 тисячі фальшивих документів, що видають підрозділи МВС. Серед фальшивок, які можна було придбати у ділків – посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, свідоцтва про закінчення автошколи, паспорт громадянина України.

Орудували ділки на території п’ятьох областей: Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської, а готові замовлення розсилали поштою.

Для "розкрутки бізнесу" зловмисники навіть створили сайт із посиланням на месенджер Telegram,  через який і приймали замовлення. 

ПІд час затримання членів угрупування правоохоронці одночасно провели 35 санкціонованих обшуків у п’ятьох областях України. Під час заходів вилучили велику кількість вже виготовлених документів та заготовок для майбутніх замовлень, печатки з ознаками підробки державних і приватних установ, зокрема і одного з сервісних центрів МВС, майже 90 000 доларів США та техніку, на якій виготовляли фальшивки.

На виготовленні фальшивих документів ділки заробили майже 6,5 мільйонів гривень
Фото: Нацполіція
На виготовленні фальшивих документів ділки заробили майже 6,5 мільйонів гривень

У ході розслідування довели, що прибутки підозрюваних становили майже 6,5 мільйонів гривень. Члени угруповання легалізували їх, у тому числі через криптогаманці.

Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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