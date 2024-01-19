Водночас роботи або зовсім не були проведені, або зроблені частково.

Нацполіція повідомила про викриття корупційної схеми під час ремонту укриття в лікарні на Полтавщині.

Серед фігурантів — директори комунальних підприємств – керівник лікарні, чинний депутат однієї з територіальних громад Полтавщини – голова комісії житлово-комунального господарства та будівництва, а також керівник комерційної структури. Залежно від участі в злочинному плані їм інкримінують вчинення декількох злочинів.

Як встановили поліцейські, в межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти. Однак учасники злочинної групи, до якої увійшли керівники комунальних підприємств та комерційних структур, налагодили власну схему з освоєння цих коштів.

Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали «дружні» субʼєкти господарювання. Вартість такої послуги становила 10% від загальної суми укладеного договору.

Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих «відкатів» становила понад 1 200 000 гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудки. Крім того, один із фігурантів - директор комунального підприємства міської ради – чинний депутат ОТГ та голова комісії житлово-комунального господарства та будівництва, придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.

Також у ході слідства встановлені факти перерахування на рахунки цього підрядника грошей у повному обсязі за роботи, які або зовсім не були проведені, або зроблені частково. Це стосується виконання поточного ремонту з облаштування укриття та модернізації газової котельні у міській лікарні. Сума завданих збитків за цими фактами становить понад 5 900 000 гривень.

Нагадаємо, у грудні в Києві просіла будівля дитсадка. Слідство встановило, що підрядник роботи з капремонту укриття не виконав і пошкодив об’єкт.