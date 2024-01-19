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​Ігнат про літак над Азовським морем: "А-50 випробовує свою долю"

Над Азовським морем з'явився російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

​Ігнат про літак над Азовським морем: "А-50 випробовує свою долю"
Радіолокаційний літак А-50
Фото: ГУР

В акваторії Азовського моря зафіксували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Щойно карта була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю", – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

За його словами, в цьому немає нічого дивного, адже у Росії ще є такі літаки.

"Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50 - прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту", – додав Ігнат.

Також він зауважив, що ніч на 19 січня була відносно спокійною.

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень", – сказав речник.

Він зазначив, що після трьох потужних атак ворога є певне затишшя, але це не означає, що "треба якось розслаблятися".

  • 15 січня стало відомо про те, що українські захисники знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомлялося про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.
  • В міноборони Британії зазначили, що через збиття А-50 Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження операційних зон для своїх літаків, адже цей літак має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за військовим простором. 
  • Проте зазначається, що російські ВПС мають вісім літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки. 
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