Затримали колишнього донецького митника, який "наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки Росії, який коригував ворожі удари по ЗСУ на Донеччині. Ним виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці.
"Зловмисник виконував завдання окупантів щодо «наведення» російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара", – йдеться у повідомленні СБУ.
Зрадник у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників. Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами.
Співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки РФ поблизу передової.
Як встановили, чоловік перед початком повномасштабного вторгнення звільнився на пенсію та у грудні 2023 дистанційно вийшов на ГРУ Росії. Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є "зв’язковим" ворожої воєнної розвідки на тимчасово захопленій частині території Донеччини.
Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.