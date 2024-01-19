У базу іноземних компонентів у зброї внесли деталі "Іскандера", яким РФ вдарила по Чернігову

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало до єдиної в світі відкритої Бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою Росія вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року.

Як зазначили у Агентстві, база поповнилася 4 новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сім людей, у тому числі шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждало.

Експерти визначили, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком ймовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

У НАЗК зауважують, що іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу.

"Світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як рф. Від цього залежить глобальні мир та безпека", – зазначили у Агентстві.

Також там додають, що Єдина база має допомогти як журналістам-розслідувачам, так і іноземним посадовцям зібрати достатню доказову базу, дослідити ланцюги постачання та притягнути співучасників війни до відповідальності.

Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з санкцій проти російського режиму.

НАЗК ідентифікує компанії, що постачають електронні компоненти в РФ, посилюючи воєнний потенціал держави-терориста.