Японія підписала угоду зі США про купівлю ракет Tomahawk

Договір між Японією і США про купівлю ракет Tomahawk

Японія придбає у США ракети Tomahawk. Відповідну угоду підписали міністр оборони Японії Мінору Кіхара і посол США у Японії Рам Емануель.

Про це йдеться на сайті японського Міністерства оборони.

Крім ракет, Японія отримає додаткове обладнання. Придбання Tomahawk заплановане на 2025-2027 роки.

У Міноборони Японії зазначили, що країна таким чином посилює свої оборонні можливості. А щоб швидко наростити свій потенціал, Токіо насамперед працює над оперативними закупівлями вітчизняних ракет.