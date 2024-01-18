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Японія підписала угоду зі США про купівлю ракет Tomahawk

Купівля запланована на 2025-2027 роки.

Японія підписала угоду зі США про купівлю ракет Tomahawk
Договір між Японією і США про купівлю ракет Tomahawk
Фото: Пресслужба японського Міноборони

Японія придбає у США ракети Tomahawk. Відповідну угоду підписали міністр оборони Японії Мінору Кіхара і посол США у Японії Рам Емануель.

Про це йдеться на сайті японського Міністерства оборони.

Крім ракет, Японія отримає додаткове обладнання. Придбання Tomahawk заплановане на 2025-2027 роки.

У Міноборони Японії зазначили, що країна таким чином посилює свої оборонні можливості. А щоб швидко наростити свій потенціал, Токіо насамперед працює над оперативними закупівлями вітчизняних ракет.

  • У серпні 2023 року уряд США схвалив потенційний продаж Японії крилатих ракет великої дальності JASSM-ER “повітря-поверхня”, а також супутнього обладнання на суму понад 100 мільйонів доларів. Дальність дії ракет становить понад 900 кілометрів. Це був перший випадок, коли Вашингтон схвалив продаж ракет для Токіо.
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