США запровадили санкції проти компанії з ОАЕ, яка перевозила російську нафту

Судноплавна компанія Hennesea Holdings Limited (Hennesea), що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, потрапила під санкції США.
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.
Hennesea порушила стелю цін на сиру російську нафту - судно компанії перевозило продукцію за ціною, вищою ніж 60 доларів за барель.
За інформацією Мінфіну США, Hennesea є кінцевим власником 18 суден. Вона була заснована наприкінці 2022 року. Фірма придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти. Ці танкери неодноразово заходили в порти РФ.
- Торік у листопаді США застосували санкції щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю. У списку опинилися, зокрема, танкери "Казань", "Ліговський проспект" та NS Century.
- Як відомо, 5 грудня 2022 набули чинності нафтові санкції проти Росії. Тоді запрацювала стеля цін, за якою один барель російської нафти має вартувати не більше, ніж $60., Також заборонене морське транспортування сирої нафти до ЄС.
- У лютому 2023 року Рада Європейського союзу погодила два обмеження цін на нафтопродукти, які виробляються у Росії або експортуються з країни-агресора. Максимальна вартість нафтопродуктів, що коштують дешевше сирої нафти (мазут), становить тепер 45 доларів США за барель. Стеля цін на нафтопродукти, що дорожчі, аніж сира нафта (дизельне паливо), встановлена на рівні 100 доларів за барель.