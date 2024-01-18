США запровадили санкції проти компанії з ОАЕ, яка перевозила російську нафту

Hennesea транспортувала сировину за ціною, вищою ніж 60 доларів за барель.

Судноплавна компанія Hennesea Holdings Limited (Hennesea), що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, потрапила під санкції США.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Hennesea порушила стелю цін на сиру російську нафту - судно компанії перевозило продукцію за ціною, вищою ніж 60 доларів за барель.

За інформацією Мінфіну США, Hennesea є кінцевим власником 18 суден. Вона була заснована наприкінці 2022 року. Фірма придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти. Ці танкери неодноразово заходили в порти РФ.