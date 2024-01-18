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НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу з боку Росії

Військові навчання стануть маймасштабнішими з часів холодної війни.

НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу з боку Росії
Фото: Пресслужба НАТО

НАТО планує провести наймасштабніші з часів холодної війни військові навчання в яких візьмуть участь майже 90 тисяч солдатів.

Про це пише німецьке видання Bild.

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО.

Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу, що призводить до активації 5-ї статті Договору НАТО. Вона регулює зобов'язання надавати допомогу в блоці, та зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад на всіх. Сценарій навчань має назву "Стійкий захисник".

BILD описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО.

Навчання мають намір організувати в Північній Норвегії. Це показує, наскільки серйозно НАТО ставиться до стримування, іншими місцями навчання, ймовірно, будуть Литва та Угорщина.

Бундесвер надасть 12 тисяч солдатів, а також 3 тисячі транспортних засобів і 30 літаків. Британці, наприклад, надають авіаносець і кілька винищувачів F-35. На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

  • Раніше президент США Джо Байден попереджав, що якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на досягнутому, і нападе на країни НАТО.
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