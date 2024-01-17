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Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа

США залишаться важливим союзником.

Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа
Генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 29 листопада 2023 р
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО незалежно від результатів майбутніх виборів президента й погрози Дональда Трампа покинути Альянс.

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для Bloomberg.

«США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Цього немає у Китаю та Росії — це робить США безпечнішими та сильнішими», — заявив генеральний секретар.

Такий коментар Столтенберга прозвучав на тлі занепокоєння офіційних осіб НАТО, особливо в Європі, після того, як виборці в Айові принесли Трампу впевнену перемогу на республіканських кокусах.

Трамп пригрозив США вийти з Північноатлантичного альянсу. Це залишило б Європу самостійно захищатися вторгненням Росії в Україну на її кордонах у той час, коли регіон намагається наростити свою оборонну промисловість.

  • Нащодавно Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що експрезидент США Дональд Трамп під час приватної зустрічі з єврокомісарами заявив, що Америка не прийде на допомогу Євросоюзу, у разі військового нападу. 
  • Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп. Один із високопосадовців у британському уряді повідомив виданню The Times, що європейські країни намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб мати можливість і надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію не менше ніж рік, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.
  • Раніше президент США Джо Байден, коментуючи виклики виборів 2024 року, заявив, що демократи повинні згуртуватися, щоб перемогти Дональда Трампа, інакше ризикують втратити демократію.
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