Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа

Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО незалежно від результатів майбутніх виборів президента й погрози Дональда Трампа покинути Альянс.
Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для Bloomberg.
«США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Цього немає у Китаю та Росії — це робить США безпечнішими та сильнішими», — заявив генеральний секретар.
Такий коментар Столтенберга прозвучав на тлі занепокоєння офіційних осіб НАТО, особливо в Європі, після того, як виборці в Айові принесли Трампу впевнену перемогу на республіканських кокусах.
Трамп пригрозив США вийти з Північноатлантичного альянсу. Це залишило б Європу самостійно захищатися вторгненням Росії в Україну на її кордонах у той час, коли регіон намагається наростити свою оборонну промисловість.
- Нащодавно Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що експрезидент США Дональд Трамп під час приватної зустрічі з єврокомісарами заявив, що Америка не прийде на допомогу Євросоюзу, у разі військового нападу.
- Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп. Один із високопосадовців у британському уряді повідомив виданню The Times, що європейські країни намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб мати можливість і надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію не менше ніж рік, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.
- Раніше президент США Джо Байден, коментуючи виклики виборів 2024 року, заявив, що демократи повинні згуртуватися, щоб перемогти Дональда Трампа, інакше ризикують втратити демократію.