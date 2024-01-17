Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 29 листопада 2023 р

Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО незалежно від результатів майбутніх виборів президента й погрози Дональда Трампа покинути Альянс.

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для Bloomberg.

«США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Цього немає у Китаю та Росії — це робить США безпечнішими та сильнішими», — заявив генеральний секретар.

Такий коментар Столтенберга прозвучав на тлі занепокоєння офіційних осіб НАТО, особливо в Європі, після того, як виборці в Айові принесли Трампу впевнену перемогу на республіканських кокусах.

Трамп пригрозив США вийти з Північноатлантичного альянсу. Це залишило б Європу самостійно захищатися вторгненням Росії в Україну на її кордонах у той час, коли регіон намагається наростити свою оборонну промисловість.