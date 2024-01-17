Південна Корея ввела санкції, пов'язані з ядерною програмою КНДР

Південна Корея ввела санкції проти двох осіб, трьох організацій і 11 кораблів, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї.
Про це сьогодні повідомили у міністерстві закордонних справ країни, пише Reuters.
“Зіткнувшись із глухим кутом в ООН, Сеул вирішив вдатися до санкцій проти Пхеньяна самостійно або разом з Вашингтоном і Токіо, прагнучи обмежити джерела його фінансування”, − зазначає видання.
До “чорного списку” потрапили переважно об’єкти, які займалися незаконною контрабандою енергоносіїв на морі.
Обмеження ввели через кілька днів після того, як Північна Корея запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності. Її запуск Південна Корея та Сполучені Штати назвали серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
Додамо, сьогодні у Сеулі проведуть перемовини представники Південної Кореї, США та Японії з питань ядерної зброї. Вони заявили, що розглядають військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією як серйозну загрозу міжнародній стабільності, і пообіцяли активізувати зусилля з блокування доступу Північної Кореї до матеріалів і коштів для ядерної та ракетної зброї.
- Торік у грудні міністр оборони Південної Кореї Сін Вонсік заявив, що легководний реактор на головному ядерному комплексі Північної Кореї, ймовірно, буде офіційно введений в експлуатацію до наступного літа.
- Перед цим у Білому домі заявили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму лідера КНДР Кім Чен Ина”.
- У вересні КНДР спустила на воду новий підводний човен, який нібито може задавати тактичних ядерних атак. Підводний човен, ймовірно, має 10 труб для ракет і є модернізованим радянським катером класу Romeo. Єдина актуальна субмарина Північної Кореї для ракетних ударів може випускати лише одну балістичну ракету.
- У квітні Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів. Ракета призначена для перенесення кількох ядерних боєприпасів. Аналітики кажуть, що це перше використання КНДР твердого палива в міжконтинентальних балістичних ракетах середньої дальності. Ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні. У твердопаливних ракетах паливо “запікається” в апаратах, що дозволяє їх запустити за лічені хвилини.