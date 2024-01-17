Південна Корея ввела санкції, пов'язані з ядерною програмою КНДР

До “чорного списку” потрапили переважно об’єкти, які займалися незаконною контрабандою енергоносіїв на морі.

Південна Корея ввела санкції проти двох осіб, трьох організацій і 11 кораблів, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї.

Про це сьогодні повідомили у міністерстві закордонних справ країни, пише Reuters.

“Зіткнувшись із глухим кутом в ООН, Сеул вирішив вдатися до санкцій проти Пхеньяна самостійно або разом з Вашингтоном і Токіо, прагнучи обмежити джерела його фінансування”, − зазначає видання.

До “чорного списку” потрапили переважно об’єкти, які займалися незаконною контрабандою енергоносіїв на морі.

Обмеження ввели через кілька днів після того, як Північна Корея запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності. Її запуск Південна Корея та Сполучені Штати назвали серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Додамо, сьогодні у Сеулі проведуть перемовини представники Південної Кореї, США та Японії з питань ядерної зброї. Вони заявили, що розглядають військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією як серйозну загрозу міжнародній стабільності, і пообіцяли активізувати зусилля з блокування доступу Північної Кореї до матеріалів і коштів для ядерної та ракетної зброї.