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Уряд Румунії оголосив про перший пакет допомоги фермерам і перевізникам, які вийшли на протести

Фермери отримають компенсації, а перевізники дочекаються поступок на свої вимоги.

Уряд Румунії оголосив про перший пакет допомоги фермерам і перевізникам, які вийшли на протести
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Уряд Румунії представив перший пакет заходів щодо допомоги фермерам і перевізникам, передає Biziday.

Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, як включають, зокрема, фінансову допомогу і деякі зміни в законодавстві.

«Ми схвалюємо перший пакет заходів, погоджений із фермерами та перевізниками. Зрозуміло, що протести були виправданими. Що стосується фермерів, у нас є кілька проєктів", - сказав Чолаку.

За словами глави румунського уряду, фермери отримають фінансову допомогу в розмірі 100 євро за гектар, яка загалом не може перевищувати 280 тисяч євро. За підрахунками, виплати мають отримати понад 162 тисячі фермерів на загальну суму більш ніж 250 мільйонів євро.

Також уряд схвалить деякі зміни, які вимагають від влади перевізники. Зокрема, щодо реєстрації та періодичного технічного огляду транспорту, а також рівнозначності деяких категорій водійських посвідчень.

  • Днями  Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільгоспорганізацій уклали угоду, в результаті якої задовольнили декілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.Ця угода включає 13 вимог фермерів. 
  • Однак 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. 
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