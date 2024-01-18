Уряд Румунії оголосив про перший пакет допомоги фермерам і перевізникам, які вийшли на протести

Уряд Румунії представив перший пакет заходів щодо допомоги фермерам і перевізникам, передає Biziday.

Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, як включають, зокрема, фінансову допомогу і деякі зміни в законодавстві.

«Ми схвалюємо перший пакет заходів, погоджений із фермерами та перевізниками. Зрозуміло, що протести були виправданими. Що стосується фермерів, у нас є кілька проєктів", - сказав Чолаку.

За словами глави румунського уряду, фермери отримають фінансову допомогу в розмірі 100 євро за гектар, яка загалом не може перевищувати 280 тисяч євро. За підрахунками, виплати мають отримати понад 162 тисячі фермерів на загальну суму більш ніж 250 мільйонів євро.

Також уряд схвалить деякі зміни, які вимагають від влади перевізники. Зокрема, щодо реєстрації та періодичного технічного огляду транспорту, а також рівнозначності деяких категорій водійських посвідчень.