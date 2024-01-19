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"Далі буде": Розвідка прокоментувала пожежу на нафтобазі у Брянській області РФ

"Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора".

"Далі буде": Розвідка прокоментувала пожежу на нафтобазі у Брянській області РФ
Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області Росії 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну. Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо пожартувати про те, що хтось курить у непотрібних місцях, але правда у тому, що це наслідки російського вторгнення, нападу, війни проти України. І далі буде", - сказав він.

"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників", - додав Юсов.

Раніше губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що "при збитті безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях". У міноборони Росії заявили, що дрон був знищений приблизно о 6:40. При цьому інших подробиць відомство не дало.

Що відбувається в російському Брянську

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