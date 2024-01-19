"Далі буде": Розвідка прокоментувала пожежу на нафтобазі у Брянській області РФ

Пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області Росії 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну. Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми можемо пожартувати про те, що хтось курить у непотрібних місцях, але правда у тому, що це наслідки російського вторгнення, нападу, війни проти України. І далі буде", - сказав він.
"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників", - додав Юсов.
Раніше губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що "при збитті безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях". У міноборони Росії заявили, що дрон був знищений приблизно о 6:40. При цьому інших подробиць відомство не дало.
Що відбувається в російському Брянську
- 25 квітня 2022 року в російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі. Тоді влада заявила, що евакуація населення не планується, постраждалих, як стверджували, не було.
- У квітні 2021 року влада Брянської області РФ повідомила про падіння безпілотника на житловий будинок.
- А в травні 2023 року Брянській області після вибуху зійшов із рейок вантажний потяг.