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НАТО наступного тижня розпочне найбільші за десятиліття військові навчання

Війська рухатимуться від Північної Америки до Східної Європи.

НАТО наступного тижня розпочне найбільші за десятиліття військові навчання
Steadfast Defender 24
Фото: Nato в X

Наступного тижня НАТО почне найбільші за десятиліття військові навчання Steadfast Defender 24, участь у яких візьмуть близько 90 000 людей. Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір через трансатлантичне переміщення сил з Північної Америки, наводить слова Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО Euronews

Steadfast Defender 24 спрямовані на те, щоб показати, що Альянс може захистити всю свою територію аж до кордону НАТО з Росією, заявили високопосадовці в четвер. Навчання пройдуть на тлі побоювань, що Росія може загрожувати східному флангу Альянсу.

Під час Steadfast Defender 24 війська до кінця травня рухатимуться від Крайньої Півночі до Центральної і Східної Європи. У НАТО описують це як "імітований сценарій конфлікту з майже рівним супротивником".

Участь у навчаннях візьмуть 31 країна-член Альянсу і Швеція. 

"Це продемонструє нашу трансатлантичну єдність, силу та здатність швидко розгортати сили, на тисячі кілометрів, у будь-яких умовах", – повідомили в акаунті НАТО в X.

  • Захід все частіше наголошує на ймовірності відкритого конфлікту з Росією. Тільки за один цей тиждень про помірну війну сказали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та топпосадовець НАТО. Борис Пісторіус сказав, що зараз Росія не здатна напасти на НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років. А голландський лейтенант-адмірал та голова Військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до повномасштабної війни з Росією.
  • Про те, що в разі поразки України російська армія нападе на НАТО, неодноразово застерігав Київ. 
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