НАТО наступного тижня розпочне найбільші за десятиліття військові навчання

Наступного тижня НАТО почне найбільші за десятиліття військові навчання Steadfast Defender 24, участь у яких візьмуть близько 90 000 людей. Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір через трансатлантичне переміщення сил з Північної Америки, наводить слова Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО Euronews.

Steadfast Defender 24 спрямовані на те, щоб показати, що Альянс може захистити всю свою територію аж до кордону НАТО з Росією, заявили високопосадовці в четвер. Навчання пройдуть на тлі побоювань, що Росія може загрожувати східному флангу Альянсу.

Під час Steadfast Defender 24 війська до кінця травня рухатимуться від Крайньої Півночі до Центральної і Східної Європи. У НАТО описують це як "імітований сценарій конфлікту з майже рівним супротивником".

Участь у навчаннях візьмуть 31 країна-член Альянсу і Швеція.

"Це продемонструє нашу трансатлантичну єдність, силу та здатність швидко розгортати сили, на тисячі кілометрів, у будь-яких умовах", – повідомили в акаунті НАТО в X.