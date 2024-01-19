США вдарили по нових цілях єменських хуситів: знищили протикорабельні ракети

Хусити пізно ввечері намагалися вдарити по грецькому танкеру, що належить США, але ракети впали в воду.

США в четвер завдали ще одного удару по цілях єменських хуситів. Це вже п'ята за тиждень атака американців на об'єкти хуситських бойовиків, і її провели після того, як президент Джо Байден попередив про продовження ударів, пише ABC News.

Ціллю учорашнього удару були дві протикорабельні ракети, спрямовані на південну частину Червоного моря і готові до запуску. Центрком США повідомив, що ракети становили "безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні".

США і Велика Британія з 11 січня завдають ударів по хуситських цілях через те, що бойовики протягом тижнів нападають на цивільні судна в Червоному морі. Бойовики, що в війні Ізраїлю і ХАМАСом підтримують терористів, заявляли, що нападають на кораблі, пов'язані із Ізраїлем, але насправді страждають не лише ці судна.

Пізно увечері учора Центрком підтвердив ще одну хуситську атаку. Вони випустили дві ракети по судну Chem Ranger, але обидві не потрапили в корабель і впали у воду. Chem Ranger – це грецький танкер, що належить США під прапором Маршаллових Островів. Центрком цей напад третьою терористичною атакою хуситів на комерційне судно за три дні.

США цього тижня визнали хуситів глобальною терористичною групою. Статус набуде чинності через 30 днів, і ця затримка, як сподівається адміністрація, мінімізує вплив на потік допомоги та комерційних товарів для цивільного населення Ємену. Вашингтон також натякнув, що може переглянути статус терористів, якщо хусити перестануть атакувати.

"Це визначення має на меті сприяти притягненню до відповідальності за терористичну діяльність угруповання", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен у заяві. "Якщо хусити припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати переоцінять це визначення".