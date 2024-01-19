Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
ГоловнаСвіт

США вдарили по нових цілях єменських хуситів: знищили протикорабельні ракети

Хусити пізно ввечері намагалися вдарити по грецькому танкеру, що належить США, але ракети впали в воду. 

США вдарили по нових цілях єменських хуситів: знищили протикорабельні ракети
Хусити захоплюють судно
Фото: EPA/UPG

США в четвер завдали ще одного удару по цілях єменських хуситів. Це вже п'ята за тиждень атака американців на об'єкти хуситських бойовиків, і її провели після того, як президент Джо Байден попередив про продовження ударів, пише ABC News.

Ціллю учорашнього удару були дві протикорабельні ракети, спрямовані на південну частину Червоного моря і готові до запуску. Центрком США повідомив, що ракети становили "безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні".

США і Велика Британія з 11 січня завдають ударів по хуситських цілях через те, що бойовики протягом тижнів нападають на цивільні судна в Червоному морі. Бойовики, що в війні Ізраїлю і ХАМАСом підтримують терористів, заявляли, що нападають на кораблі, пов'язані із Ізраїлем, але насправді страждають не лише ці судна. 

Пізно увечері учора Центрком підтвердив ще одну хуситську атаку. Вони випустили дві ракети по судну Chem Ranger, але обидві не потрапили в корабель і впали у воду. Chem Ranger – це грецький танкер, що належить США під прапором Маршаллових Островів. Центрком цей напад третьою терористичною атакою хуситів на комерційне судно за три дні.

США цього тижня визнали хуситів глобальною терористичною групою. Статус набуде чинності через 30 днів, і ця затримка, як сподівається адміністрація, мінімізує вплив на потік допомоги та комерційних товарів для цивільного населення Ємену. Вашингтон також натякнув, що може переглянути статус терористів, якщо хусити перестануть атакувати. 

"Це визначення має на меті сприяти притягненню до відповідальності за терористичну діяльність угруповання", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен у заяві. "Якщо хусити припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати переоцінять це визначення". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies