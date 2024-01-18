Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон говорив з колишнім президентом Дональдом Трампом про переговори Конгресу щодо кордону. Трамп закликав Джонсона протидіяти компромісу.
Про це повідомляє Politico.
“Ми з ним досить часто говорили про це”, - сказав Джонсон і додав, що востаннє розмовляв із Трампом у понеділок ввечері.
Після зустрічі в Білому домі Джонсон зазначив, що його жорстка позиція не змінилася, і що будь-яка додаткова допомога Україні повинна включати значні зміни в прикордонній політиці.
Джонсон визнав, що не бачив жодного тексту від лідера більшості в Сенаті Чака Шумера щодо потенційної угоди щодо зміни кордонів і допомоги Україні.
Водночас Джонсон заявив, що наполягає на укріпленні кордону з Мексикою, і що Білий дім і сам президент повинні вжити виконавчих заходів з цього приводу.
Що відомо про міграційне питання США і його вплив на допомогу Україні
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Президент США Джо Байден висловив згоду піти на поступки у питанні міграційної реформи, повідомляє The Wall Street Journal.
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Днями Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів. Серед запрошених були спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.
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Після зустрічі в Білому домі лідери Конгресу заявили, що вони “обережно оптимістичні” щодо досягнення угоди про посилення безпеки кордону, яка розблокує фінансування для України.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за оптимістичним сценарієм рішення про американську допомогу Україні приймуть до кінця січня.
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Білий дім раніше вважав, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні.
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Минулого місяця з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі уже заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
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Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.