Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон говорив з колишнім президентом Дональдом Трампом про переговори Конгресу щодо кордону. Трамп закликав Джонсона протидіяти компромісу.

Про це повідомляє Politico.

“Ми з ним досить часто говорили про це”, - сказав Джонсон і додав, що востаннє розмовляв із Трампом у понеділок ввечері.

Після зустрічі в Білому домі Джонсон зазначив, що його жорстка позиція не змінилася, і що будь-яка додаткова допомога Україні повинна включати значні зміни в прикордонній політиці.

Джонсон визнав, що не бачив жодного тексту від лідера більшості в Сенаті Чака Шумера щодо потенційної угоди щодо зміни кордонів і допомоги Україні.

Водночас Джонсон заявив, що наполягає на укріпленні кордону з Мексикою, і що Білий дім і сам президент повинні вжити виконавчих заходів з цього приводу.

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