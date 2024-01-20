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Екс-прем'єр Британії Джонсон не вірить, що Трамп може кинути Україну у разі перемоги на виборах президента США

На думку Джонсона повернення Трампа може бути саме тим, що потрібно світу.

Екс-прем'єр Британії Джонсон не вірить, що Трамп може кинути Україну у разі перемоги на виборах президента США
Борис Джонсон и Дональд Трамп
Фото: The Sun

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що Дональд Трамп у разі свого переобрання на посаду президента США не відмовиться від допомоги Україні.

Про це йдеться у колонці Джонсона для Daily Mail.

ін нагадав, що на відміну від свого попередника в Білому домі Барака Обами, саме Трамп передав Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin разом з британськими ракетами NLAW.

"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців; навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля і завершить розпочате - дасть їм те, що їм потрібно для перемоги", — пише Джонсон.

На думку експрем'єра, є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ – стабільнішим. 

"Тому, що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною", — зауважив Джонсон.

Він додав, що війна в Україні - це "найважливіша боротьба нашого часу, і ми все ще робимо недостатньо, щоб допомогти цій героїчній нації".

Водночас він переконаний, що в разі повернення в Білий дім той вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону.

"Усім його прихильникам-україноскептикам у Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тирану завдати Заходу тотального приниження?" — резюмував Джонсон.

  • У промові після своєї перемоги на кокусі республіканців в Айові цього тижня Трамп заявив, що "Росія не напала б", якби він був у Білому домі, оскільки він і Путін "дуже добре ладнають".
  • Торік Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
  • Президент України Володимир Зеленський запросив експрезидента США Дональда Трампа відвідати Україну.
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