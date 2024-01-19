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241 бригада ТрО завдяки допомозі громади Києва придбала близько тисячі дронів та десятки вантажівок

У 2023 році Київ спрямував на допомогу військовим 7 мільярдів гривень.

За кошти столичного бюджету 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ придбала 20 вантажівок та близько тисячі дронів, а також відремонтувала сотні авто. Про це повідомляється на сторінці 241 бригади у Facebook.

«Дякуємо щиро Київській міській територіальній громаді за допомогу нашій 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ у 2023 році! Завдяки коштам, наданим Київською громадою, нашою бригадою було придбано два десятки нових сучасних вантажівок Man, близько тисячі дронів та інших БПЛА, а також відремонтовані сотні військових автівок», - повідомили у бригаді.

Захисники також зазначили, що завдяки допомозі Києва невдовзі отримають також тягачі і трали.

«Найближчим часом вже закінчується оформлення всіх необхідних документів та має відбутися придбання трьох потужних тягачів і тралів для транспортування важкої броньованої військової техніки», - йдеться у повідомленні.

Бійці відзначили, що завдяки допомозі столиці боєздатність підрозділу збільшиться в рази.

«Ми розраховуємо на подальшу плідну співпрацю з Територіальною громадою міста Києва у 2024 році та збільшення в рази боєздатності нашої бригади завдяки допомозі столиці», - наголосили у 241 бригаді ТрО.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році Київ спрямував на допомогу військовим 7 мільярдів гривень, близько 10% свого бюджету. В тому числі близько 1 мільярда гривень було виділено на дрони.

Також Кличко повідомив, що Київрада 18 січня виділила ще 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів за програмою «Захисник Києва».

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