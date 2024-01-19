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Дмитро Кулеба обговорив зі своїм колегою із Сомалі питання визволення полонених громадян України

Сторони домовилися якнайшвидше підписати меморандум про встановлення дипломатичних відносин.

Дмитро Кулеба обговорив зі своїм колегою із Сомалі питання визволення полонених громадян України
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів розмову з в.о. міністра закордонних справ Сомалі про ситуацію із захопленими громадянами України та шляхи її врегулювання.

Сторони також домовилися якнайшвидше підписати меморандум про встановлення дипломатичних відносин. 

“Коли це станеться, не залишиться жодної африканської країни, з якою б Україна не встановила дипломатичних відносин”, – написав Кулеба.

Він також зазначив, що сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та Африканським Союзом.

Минулого тижня українське МЗС підтвердило, що у Сомалі четверо українців потрапили у полон бойовиків. Наші співгромадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН.

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