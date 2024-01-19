В Офісі Президента відбулася зустріч із членами представництва ЄС в Україні, говорили про децентралізацію

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова наголосила, що продовження реформи децентралізації буде вирішальним на шляху до вступу в ЄС.

Зустріч заступника глави ОПУ Олексія Кулеби і членів представництва ЄС в Україні, 19 січня 2024 року

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із членами представництва Європейського Союзу в Україні, зокрема, з послом ЄС Катаріною Матерновою.

Про це йдеться на сайті глави держави.

На зустрічі говорили про децентралізацію, зокрема, продовження реформи і ролі Євросоюзу в підтримці та розвитку українських громад. Співрозмовники також окреслили спільні плани в цій сфері.

Кулеба відзначив так звану ""горизонтальну" взаємодію європейських муніципалітетів з українськими містами для подолання наслідків російської агресії. "Спираючись на наявні та нові партнерства, розраховую на вашу допомогу в розширенні патронату держав – членів ЄС над окремими областями України, що найбільше постраждали", – сказав заступник керівника ОПУ.

Катаріна Матернова відзначила важливу роль, яку українські муніципалітети відіграли на початку повномасштабного російського вторгнення та їхню стійкість. Вона акцентувала на важливості місцевого самоврядування для двох стратегічних процесів: розширення ЄС та відновлення.

Посол наголосила, що продовження реформи децентралізації залишатиметься на шляху до вступу України в ЄС. Так само місцевий рівень сприятиме ефективному та інклюзивному процесу відновлення.

"ЄС найближчим часом запровадить Український фонд (Ukraine Facility), що базуватиметься саме на цьому підході. Це означатиме капіталізацію реформи децентралізації та потенціалу місцевої влади", – сказала Матернова.