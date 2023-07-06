Успішне відновлення України спиратиметься на позитивні результати децентралізації, − посли G7

Посли країн-членів “Групи семи” обговорили з представниками Асоціації міст України участь місцевих органів самоврядування у плануванні та здійсненні реформ і реконструкції.
Про це повідомило японське головування групи підтримки послів G7 у Києві у Твіттері.
“Успішна, інклюзивна реконструкція України буде включати співпрацю з обраними на місцях посадовими особами та спиратиметься на позитивні результати важливих реформ децентралізації в Україні”, – зазначили посли.
2/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 5, 2023
🇺🇦's successful, inclusive reconstruction will involve cooperation with locally elected officials and build on the positive outcomes of 🇺🇦's important decentralization reforms.
Нагадаємо, керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України В’ячеслав Негода зазначив, що реформу децентралізації необхідно продовжувати, не чекаючи завершення війни. Для цього разом з нардепами вже напрацьовані законопроєкти щодо посилення місцевого самоврядування.