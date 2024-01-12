Нардеп Безгін звинуватив Кличка у маніпуляціях, що підривають репутацію України на міжнародній арені

Мер Києва написав листа у європейські інституції напередодні відкриття перемовин про членство в ЄС зі скаргою на згортання децентралізації в Україні.

Депутат Верховної Ради від партії “Слуга народу”, член парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Віталій Безгін звинуватив мера Києва Віталія Кличка у маніпуляціях щодо відсутності демократії в Україні, які він розсилає європейським інституціям. Про це Безгін написав у Facebook.

“У моє розпорядження потрапив документ, який було розіслано європейським інституціям за підписом пана Кличка та на бланку Асоціація міст України 29 листопада 2023 року (за 15 днів до ухвалення рішення щодо відкриття перемовин про членство в ЄС). Даний документ є продовженням його акцентів про відсутність демократії в Україні, що вже містились в закордонних інтерв'ю (зовсім не проросійський наратив, звісно ж). Цікаво чи знали про цей лист інші члени АМУ?” - написав депутат.

Водночас він спростовує тези, викладені у листі Кличка:

Кличко: “255 громад в Україні не мають законно обраних мерів….запроваджено 184 військові адміністрації населених пунктів” (у цьому пан мер звинувачує центральну владу).

Кличко: “255 громад в Україні не мають законно обраних мерів….запроваджено 184 військові адміністрації населених пунктів” (у цьому пан мер звинувачує центральну владу). ФАКТ: Станом на зараз 180 громад перебувають в тимчасовій окупації або зоні активних бойових дій, ще 53 громади є деокупованими. Серед останніх, наприклад, в Київській області повсюдно, крім Гостомеля, відновлено місцеве самоврядування. В Гостомелі ж голову громади було вбито під час окупації. То це українська влада призвела до цього чи агресія РФ?

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Кличко наводить перелік законодавчих ініціатив, які, на його думку, покликані обмежити діяльність місцевого самоврядування.

Кличко наводить перелік законодавчих ініціатив, які, на його думку, покликані обмежити діяльність місцевого самоврядування. ФАКТ: Переважна більшість наведених проектів так і не стали законами, бо були відхилені, змінені в редакції або не підписані Президентом.

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Кличко зазначає, що в тилових громадах Чернігова та Нетішина впроваджені ВА НП і знищено місцеве самоврядування.

Кличко зазначає, що в тилових громадах Чернігова та Нетішина впроваджені ВА НП і знищено місцеве самоврядування. ФАКТ: Вони дійсно впроваджені, але навесні 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які передбачають, що передача самоврядних повноважень на ВА НП відбувається через голосування відповідної постанови у Парламенті. Відповідну постанову щодо Чернігова ВРУ не голосувала, а щодо Нетішина її не існує в природі.

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Кличко: ”Часто начальниками військових адміністрацій призначають голів громад… що свідчить про цілеспрямоване знищення місцевого самоврядування” (тут важко на голову натягнути).

Кличко: ”Часто начальниками військових адміністрацій призначають голів громад… що свідчить про цілеспрямоване знищення місцевого самоврядування” (тут важко на голову натягнути). ФАКТ: Навесні 2022 року ми змінили законодавство і дозволили робити мерів начальниками ВА НП, що сприяє рівню керованості територією і залишає на керівній посаді обраних громадянами людей, то де тут знищення? Я правильно розумію, що дану норму варто виключити із законодавства?

Крім того, зазначає Безгін, у своєму листі до європейських інституцій мер Києва просить створити міжнародну моніторингову місію з вивчення фактів регресу децентралізації в Україні.

“У мене є питання до інших членів АМУ. Чи є така діяльність підривною відносно репутації України на міжнародній арені та підривною відносно діалогу між рівнями влади, який об'єктивно є дуже непростим внаслідок війни? Чи отримав пан Кличко мандат від правління асоціації на такий лист?” - зазначив Безгін.

Він закликав АМУ дати оцінку таким діям меру Києва і голові Асоціації.