Керівники урядів України і Словаччини зустрінуться наступного тижня в Ужгороді

Зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля і Словаччини Роберта Фіцо відбудеться 24 січня в Ужгороді, повідомляє Dennik N.
Фіцо, озвучуючи програму своєї роботи на наступний тиждень, зазначив, що обговорить із українським колегою гуманітарну допомогу нашій державі. Словацький прем'єр наголосив, що нагадає відмову надавати Україні військову підтримку.
Фіцо додав, що зустріч "буде цікавою" і що українська сторона начебто не хоче прес-конференції.
Що відомо про допомогу Словаччини Україні
- Востаннє Словаччина передала нашій державі допомогу торік у серпні - тоді Київ отримав гаубиці Zuzana2. Решту установок мали надійти згодом.
- Після перемоги проросійського прем'єра Роберта Фіцо Словаччина оголосила про те, що зупиняє військову допомогу Києву. Щоправда, продовжить надавати гуманітарну, цивільну і технічну допомогу нелетальної дії. Згодом парламент країни підтримав запропонований план Фіцо.
- Восени 2023-го прем’єр-міністр Словаччини після зустрічі з послами США і Росії заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.