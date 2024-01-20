Керівники урядів України і Словаччини зустрінуться наступного тижня в Ужгороді

Зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля і Словаччини Роберта Фіцо відбудеться 24 січня в Ужгороді, повідомляє Dennik N.

Фіцо, озвучуючи програму своєї роботи на наступний тиждень, зазначив, що обговорить із українським колегою гуманітарну допомогу нашій державі. Словацький прем'єр наголосив, що нагадає відмову надавати Україні військову підтримку.

Фіцо додав, що зустріч "буде цікавою" і що українська сторона начебто не хоче прес-конференції.

Що відомо про допомогу Словаччини Україні