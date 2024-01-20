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Ігнат: Високотехнологічна далекобійна зброя допоможе завершити війну

Сухопупним військам необхідна підтримка з повітря.

Ігнат: Високотехнологічна далекобійна зброя допоможе завершити війну
Фото: euronews.com

Речник повітряних силу України Юрій Ігнат під час інтерв'. для видання "Фокус" зазначив, що УКраїні портібен інструмент, за допомогою якого можна завершити війну. І цим інструментом є високотехнологічна далекобійна зброя. 

"Ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількостю та ще й по технологіях. Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька. Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там — умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою дрони, які летять тебе знищувати. Це надзвичайно важка праця", зазначає Ігнат.

Речник ПС додає,  що проведення ротацій надзвичайно важливе, бо важко у таких умовах. 

"Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами — це і завдання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики", підкреслює Юрій Ігнат.

  • У Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довдотривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування.
  • Провальне голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus стосувалось окремого законопроєкту частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.
  • США перенесли на 2024 рік постачання Україні великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км.
  • У жовтні минулого року українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії.
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