Ігнат: Високотехнологічна далекобійна зброя допоможе завершити війну

Речник повітряних силу України Юрій Ігнат під час інтерв'. для видання "Фокус" зазначив, що УКраїні портібен інструмент, за допомогою якого можна завершити війну. І цим інструментом є високотехнологічна далекобійна зброя.

"Ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількостю та ще й по технологіях. Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька. Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там — умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою дрони, які летять тебе знищувати. Це надзвичайно важка праця", зазначає Ігнат.

Речник ПС додає, що проведення ротацій надзвичайно важливе, бо важко у таких умовах.

"Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами — це і завдання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики", підкреслює Юрій Ігнат.