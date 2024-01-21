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Дефіциту електроенергії немає, відключень не передбачається, Міненерго

У Міненерго планують імпорт електроенергії.

Дефіциту електроенергії немає, відключень не передбачається, Міненерго
Фото: ua-energy.org

Станом на 21 січня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає і не передбачається. Також планується імпорт електроенергії, адже генерації достатньо для покриття потреб споживачів. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У резерві є чотири теплових енергоблоки та 1 корпус ТЕС, які можуть бути задіяні у разі потреби.  Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

Міненерго також нагадує, що зменшення навантаження на енергосистему є дуже важливим, особливо у пікові години споживання (у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години).

“Закликаємо споживати електроенергію відповідально”, — йдеться у повідомленні.На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 5800 МВт*год, експорту не передбачається.

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