Дефіциту електроенергії немає, відключень не передбачається, Міненерго

Станом на 21 січня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає і не передбачається. Також планується імпорт електроенергії, адже генерації достатньо для покриття потреб споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У резерві є чотири теплових енергоблоки та 1 корпус ТЕС, які можуть бути задіяні у разі потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

Міненерго також нагадує, що зменшення навантаження на енергосистему є дуже важливим, особливо у пікові години споживання (у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години).

“Закликаємо споживати електроенергію відповідально”, — йдеться у повідомленні.На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 5800 МВт*год, експорту не передбачається.