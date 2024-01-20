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Сили спецоперацій знищили на півдні України російську радіолокаційну станцію

Її виявили під час ведення розвідки.

Сили спецоперацій знищили на півдні України російську радіолокаційну станцію
Пульт керування російської РЛС «Фара»
Фото: Сили спецоперацій

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ".

Як повідомили в ССО, її виявив екіпаж БпАК 73-го морського центру під час ведення розвідки на півдні України.

По РЛС відпрацювали ударним дроном.

Сили спецоперацій оприлюднили відео ураження цілі окупантів.

Що відомо про роботу РЛС "Фара".

  • Портативна радіолокаційна станція «Фара», за інформацією "Мілітарного", призначена для радіолокаційного спостереження за місцевістю, розвідки та ідентифікації цілей, а також наведення на виявлені цілі різних засобів ураження – кулемети, гранатомети та інші.
  • Її завданням є виявлення техніки, що рухається, і живої сили в будь-який час доби і року навіть за відсутності оптичної видимості (в тумані, диму, пилу, при атмосферних опадах).
  • Комплекс має забезпечувати ефективне ураження цілей в умовах поганої оптичної видимості.
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