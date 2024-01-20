Її виявили під час ведення розвідки.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ".

Як повідомили в ССО, її виявив екіпаж БпАК 73-го морського центру під час ведення розвідки на півдні України.

По РЛС відпрацювали ударним дроном.

Сили спецоперацій оприлюднили відео ураження цілі окупантів.

Що відомо про роботу РЛС "Фара".