Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ".
Як повідомили в ССО, її виявив екіпаж БпАК 73-го морського центру під час ведення розвідки на півдні України.
По РЛС відпрацювали ударним дроном.
Сили спецоперацій оприлюднили відео ураження цілі окупантів.
Що відомо про роботу РЛС "Фара".
- Портативна радіолокаційна станція «Фара», за інформацією "Мілітарного", призначена для радіолокаційного спостереження за місцевістю, розвідки та ідентифікації цілей, а також наведення на виявлені цілі різних засобів ураження – кулемети, гранатомети та інші.
- Її завданням є виявлення техніки, що рухається, і живої сили в будь-який час доби і року навіть за відсутності оптичної видимості (в тумані, диму, пилу, при атмосферних опадах).
- Комплекс має забезпечувати ефективне ураження цілей в умовах поганої оптичної видимості.