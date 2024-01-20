​Румунські фермери розблокували пункт пропуску "Дякове-Халмеу"

Наразі на виїзд із України очікують 634 вантажівки.

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Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове" розблокований.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

20 січня о 13:20 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування, тож перетин кордону на КПП "Дякове-Халмеу" здійснюється в звичному режимі.

За даними ДПСУ, наразі на виїзд із України очікують 634 вантажівки, на в’їзд - 30 вантажівок.