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​Румунські фермери розблокували пункт пропуску "Дякове-Халмеу"

Наразі на виїзд із України очікують 634 вантажівки.

​Румунські фермери розблокували пункт пропуску "Дякове-Халмеу"
Фото ілюстративне
Фото: AGERPRES

Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове" розблокований.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

20 січня о 13:20 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування, тож перетин кордону на КПП "Дякове-Халмеу" здійснюється в звичному режимі.

За даними ДПСУ, наразі на виїзд із України очікують 634 вантажівки, на в’їзд - 30 вантажівок.

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