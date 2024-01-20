​Румунські фермери розблокували пункт пропуску "Дякове-Халмеу"

Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове" розблокований.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
20 січня о 13:20 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування, тож перетин кордону на КПП "Дякове-Халмеу" здійснюється в звичному режимі.
За даними ДПСУ, наразі на виїзд із України очікують 634 вантажівки, на в’їзд - 30 вантажівок.
- 20 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок на ще одній ділянці українсько-румунського кордону - КПП "Порубне-Сірет".
- Перед цим припинили блокування перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ".