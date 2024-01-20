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Розвідники ГУР уразили дороговартісний російський ЗРК "ТОР"

Росіяни спробували збити український дрон ракетою з "Тора", але промазали.

Розвідники ГУР уразили дороговартісний російський ЗРК "ТОР"
ЗРК 'Тор' Національної гвардії Кіпру
Фото: Babak Taghvaee

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Про це ГУР МО повідомляє у Telegram.

Військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні.

"Оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА Warmate 3.0 і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами. На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали ― ударний БПЛА продовжив рух", зазначили у повідомленні.

Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі росіяни втратили черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс.

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