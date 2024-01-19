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Країни Балтії побудують на кордонах з Росією лінію оборони

Очікується, що будівництво бункерів у одній Естонії коштуватиме приблизно 60 млн євро.

Країни Балтії побудують на кордонах з Росією лінію оборони
Вхід у сховище, де колись знаходився бар "Бункер"
Фото: Mihkel Maripuu

Естонія побудує на східному кордоні лінію оборони з 600 бункерів вартістю 60 млн євро. Міністри оборони балтійських країн домовились, що подібні оборонні зону на східному кордоні створять також Латвія та Литва.

Про це повідомляє Postimees.

Переважна більшість естонських бункерів буде побудована в Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії, але деякі також будуть розташовані біля Чудського озера.

“Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми повинні бути готові і зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вище”, - сказав віце-канцлер Міністерства оборони Кайдо Тійтус.

Він уточнив, що об'єкти оборони потрібні, щоб затримати супротивника на кордоні і дати союзникам час прийти на допомогу.

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Бункери захистять військових від вогню ворога та уламків снарядів. Бункер повинен витримувати пряме попадання снаряда калібру 152 мм.

Кожен бункер розрахований на десятьох осіб, його розмір становить 30-35 квадратних метрів. Він спроектований так, щоб підрозділ міг протистояти супротивнику протягом тривалішого періоду часу. Крім іншого, у кожному бункері є ще й спальні місця.

Сили оборони поки не встановлюватимуть так звані “зуби дракона”, міни та загородження з колючого дроту, але за потреби зроблять це.

На якій відстані від кордону буде збудовано бетонні бункери, поки уточнюється. Вони, ймовірно, створять кілька зон оборони поблизу кордону.

Очікується, що Міноборони почне спілкуватися з місцевими жителями щодо створення пунктів у найближчі тижні. При необхідності Сили оборони також можуть укласти із землевласником договір, згідно з яким він може використовувати бункер Сил оборони як підвал і зберігати там, наприклад, свою картоплю.

Місця розташування бункерів буде визначено до кінця цього року, а встановлення розпочнеться у першій половині наступного року.

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