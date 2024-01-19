Посольство України в Сербії просить припинити діяльність сербської філії організації Медведчука

Посольство відправило відповідний протест до МЗС ще 5 грудня. 7 грудня про діяльність цієї організації в Сербії писало Радіо Свобода.

Посольство України в Сербії просить сербське МЗС припинити діяльність підрозділу організації підозрюваного в держзраді екснардепа Віктора Медведчука. Дипломатична установа направила до Сербії офіційний протест 5 грудня, пише Danas.

Філія має назву "Інша Україна" ("Представништво покрета «Друга Украина") , і посольство обґрунтувало прохання припинити його діяльність законом про заборону на використання назви країни в найменуванні юридичної особи без дозволу цієї країни. Як відомо, офіційним представником у Сербії організації Медведчука є проросійський політик Драган Станоєвіч.

"Сербія є країною-кандидатом на членство в ЄС, яка разом зі 140 іншими країнами світу засудила кровопролитну війну проти України, оголосивши Росію країною-агресором. Із сумом констатуємо, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна", – йдеться у відповіді посольства України.

Як додається, про це особливо неприємно говорити "в той час, коли Україна стікає кров'ю, намагаючись консолідувати зусилля міжнародної спільноти, створити платформу для відновлення світового правопорядку та мирного співіснування, яке було під назвою "Формула миру".