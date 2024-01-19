Bloomberg: ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який хочуть затвердити до 24 лютого

Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який хочуть затвердити до 24 лютого — другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Bloomberg.
Серед нових обмежень - подальші лістинги, посилення торгових обмежень та блокування здатності Москви обходити санкції як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.
Цю ідею днями обговорили на зустрічі послів ЄС, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто - наприклад, останній пакет потребував тижнів переговорів.
- 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
- Тоді заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій. За словами Жовкви, Україна подала свої пропозиції, зокрема, є пункти, що не увійшли до 12-го пакету.
- Нещодавно міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.