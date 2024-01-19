Bloomberg: ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який хочуть затвердити до 24 лютого

Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який хочуть затвердити до 24 лютого — другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Bloomberg.

Серед нових обмежень - подальші лістинги, посилення торгових обмежень та блокування здатності Москви обходити санкції як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

Цю ідею днями обговорили на зустрічі послів ЄС, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто - наприклад, останній пакет потребував тижнів переговорів.