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Країни Балтії пропонують включити до пакету санкцій ЄС зерно з Росії та Білорусі

У Литві занепокоєні тим, що російське зерно йде транзитом через країни Балтії, зокрема, більша його частина транспортується через Латвію.

Країни Балтії пропонують включити до пакету санкцій ЄС зерно з Росії та Білорусі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє TV3.lt.

"Країни Балтії підтримали б включення в пакет санкцій ЄС імпорту зерна з Росії та Білорусі до ЄС", - сказав Скуодіс.

Напередодні він обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом.

"Ми погодилися, що необхідно координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, як зернового, так і іншого", - зазначив Скуодіс.

Раніше він також заявив, що транзитом через Литву "транспортується мало російського зерна, а більшість - через Латвію, і це – велика проблема".

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