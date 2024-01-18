Країни Балтії пропонують включити до пакету санкцій ЄС зерно з Росії та Білорусі

Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.
Про це повідомляє TV3.lt.
"Країни Балтії підтримали б включення в пакет санкцій ЄС імпорту зерна з Росії та Білорусі до ЄС", - сказав Скуодіс.
Напередодні він обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом.
"Ми погодилися, що необхідно координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, як зернового, так і іншого", - зазначив Скуодіс.
Раніше він також заявив, що транзитом через Литву "транспортується мало російського зерна, а більшість - через Латвію, і це – велика проблема".
- Росія й надалі продовжує вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій України. Так, за даними Центру нацспротиву, торік росіяни вкрали майже 5 млн тонн зерна.